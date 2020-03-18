Из Египта уже вернулись почти 14 тысяч украинцев - МИД

Более 13,5 тысяч украинских туристов вернулись спецавиарейсами в Украину по состоянию на 16.00 18 марта

Фото: facebook

Более 13,5 тысяч украинских туристов вернулись спецавиарейсами в Украину по состоянию на 16.00 18 марта

Об этом сообщает пресс-служба МИД в Facebook, передает RegioNews.

Отмечается, что Украина продолжает осуществлять мероприятия по возврату граждан, находящихся в Египте.

За рубежом сейчас находятся более 35 тысяч наших граждан, на их возвращение Правительство выделило дополнительные средства.

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Напомним, также Зеленский заявлял, что Украина вернет всех своих граждан, кто находится за границей и не успел вернуться до 17 марта.

17 марта государственную границу Украины пересекло почти 86,5 тысячи человек как на въезд, так и на выезд. Большинство из них – более 50 тысяч – это украинцы, которые возвращались домой из-за границы.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.