Шмигаль розпорядився становити контроль над цінами на перевезення

Голови обласних державних адміністрацій повинні встановити контроль над питанням спекуляцій із цінами на квитки перевізників

Фото: Telegram

Голови обласних державних адміністрацій повинні встановити контроль над питанням спекуляцій із цінами на квитки перевізників

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає RegioNews.

Він зазначив, що не можна заробляти гроші на кризовій ситуації, а багато перевізників стали спекулювати на цінах, що ускладнило повернення українців додому.

"Очільникам облдержадміністрацій спільно з нацполіцією – проконтролювати спекулятивний момент, щоб перевізники не встановлювали космічні ціни", - йдеться в повідомленні.

За дорученням Прем'єр-міністра Мінсоцполітики, Мінфін та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства мають прорахувати механізм компенсації громадянам витрат на оплату комунальних послуг на час введеного в Україні карантину.

Також він заявив, що голови ОДА повинні забезпечити вивезення з залізничних і автовокзалів евакуйованих в Україну громадян. При цьому вивіз повинен здійснюватися в транспортних засобах з 10 людьми в салоні.

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Нагадаємо, Кабмін розробить закон про передачу повноважень управління країною від одного органу влади до іншого на випадок епідемії.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.