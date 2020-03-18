Шмигаль розпорядився становити контроль над цінами на перевезення
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram, передає RegioNews.
Він зазначив, що не можна заробляти гроші на кризовій ситуації, а багато перевізників стали спекулювати на цінах, що ускладнило повернення українців додому.
"Очільникам облдержадміністрацій спільно з нацполіцією – проконтролювати спекулятивний момент, щоб перевізники не встановлювали космічні ціни", - йдеться в повідомленні.
За дорученням Прем'єр-міністра Мінсоцполітики, Мінфін та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства мають прорахувати механізм компенсації громадянам витрат на оплату комунальних послуг на час введеного в Україні карантину.
Також він заявив, що голови ОДА повинні забезпечити вивезення з залізничних і автовокзалів евакуйованих в Україну громадян. При цьому вивіз повинен здійснюватися в транспортних засобах з 10 людьми в салоні.
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11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
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