Першим заступником Міністра охорони здоров’я України стала лікар зі Львова

Кабінет Міністрів України на засіданні 18 березня прийняв низку кадрових рішень, зокрема призначив першим заступником Міністра охорони здоров'я Ірину Микичак

Ірина Микичак. Фото: МОЗ

Кабінет Міністрів України на засіданні 18 березня прийняв низку кадрових рішень, зокрема призначив першим заступником Міністра охорони здоров'я Ірину Микичак

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.

Ірина Микичак - Заслужений лікар України. Народилася 11 червня 1961 року у Львові, за освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління.

Має багаторічний досвід у сфері охорони здоров’я від медсестри, дільничного педіатра, до головного лікаря обласної лікарні, керівника департаменту.

З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації. Була координатором низки міжнародних проєктів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я.

Також є засновницею регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.

Нагадаємо, головою МОЗ у новому складі уряду призначено Іллю Ємця, який вже керував міністерством у 2010-2011 роках.

Перший замголови Львівської ОДА став заступником міністра. Львів’янин Ростислав Замлинський став першим заступником міністра з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій України.