Першим заступником Міністра охорони здоров’я України стала лікар зі Львова
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на департамент охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації.
Ірина Микичак - Заслужений лікар України. Народилася 11 червня 1961 року у Львові, за освітою є лікарем-педіатром, магістром державного управління.
Має багаторічний досвід у сфері охорони здоров’я від медсестри, дільничного педіатра, до головного лікаря обласної лікарні, керівника департаменту.
З квітня 2017 року по грудень 2019 року Ірина Микичак була керівницею департаменту охорони здоров’я Львівської облдержадміністрації. Була координатором низки міжнародних проєктів співпраці зі Світовим Банком, ВООЗ, Агентства США з міжнародного розвитку, Дитячого Фонду ООН ЮНІСЕФ та інших проектів у сфері реформи перинатальної допомоги, сімейної медицини, онкопревенції, громадського здоров`я.
Також є засновницею регіональної освітньої програми Школа успішного медичного менеджера.
Нагадаємо, головою МОЗ у новому складі уряду призначено Іллю Ємця, який вже керував міністерством у 2010-2011 роках.
Перший замголови Львівської ОДА став заступником міністра. Львів’янин Ростислав Замлинський став першим заступником міністра з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій України.
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