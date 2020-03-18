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18 марта 2020, 16:12 2

Первым заместителем Министра здравоохранения Украины стала врач из Львова

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18 марта 2020, 16:12 2
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Кабинет Министров Украины на заседании 18 марта принял ряд кадровых решений, в частности назначил первым заместителем Министра здравоохранения Ирину Микичак
Ирина Микичак. Фото: МИНЗДРАВ
Кабинет Министров Украины на заседании 18 марта принял ряд кадровых решений, в частности назначил первым заместителем Министра здравоохранения Ирину Микичак

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент охраны здоровья Львовской облгосадминистрации.

Ирина Микичак - Заслуженный врач Украины. Родилась 11 июня 1961 года во Львове, по образованию является врачом-педиатром, магистром государственного управления.

Имеет многолетний опыт в сфере охраны здоровья от медсестры, участкового педиатра до главного врача областной больницы, руководителя департамента.

С апреля 2017 года по декабрь 2019 года Ирина Микичак была руководительницей департамента здравоохранения Львовской облгосадминистрации. Была координатором ряда международных проектов сотрудничества со Всемирным Банком, ВОЗ, Агентства США по международному развитию, Детского Фонда ООН ЮНИСЕФ и других проектов в сфере реформы перинатальной помощи, семейной медицины, онкопревенції, общественного здоровья.

Также является основательницей региональной образовательной программы Школа успешного медицинского менеджера.

Напомним, главой МОЗ в новом составе правительства назначено Илью Емца, который уже руководил министерством в 2010-2011 годах.

Первый замглавы Львовской ОГА стал заместителем министра. Львовянин Ростислав Замлинский стал первым заместителем министра по вопросам реинтеграции и временно оккупированных территорий Украины.


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