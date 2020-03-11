Перший замголови Львівської ОДА став заступником міністра
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.
6 березня він зареєстрував на сайті НАЗК декларацію на цю посаду, а вже у середу, 11 березня, його кандидатуру погодив Кабмін.
Ростислав Замлинський повідомив, що отримав пропозицію обійняти цю посаду від віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.
Сьогодні уряд погодив його кандидатуру на посаду першого заступника, відтак Ростислав Замлинський очікує наказу міністра про призначення.
"Щодо обов’язків – усе буде зрозуміло, коли уряд прийме положення про це міністерство", – повідомив Замлинський.
Нагадаємо, Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що створення Міністерства окупованих територій займе від шести місяців до одного року.
44-річний Ростислав Замлинський упродовж 2015-2019 років працював першим заступником голови Львівської ОДА Олега Синютки, а після його звільнення у 2019 році деякий час, з 11 червня до 5 липня, тимчасово виконував обов’язки голови ЛОДА.
До початку роботи в ЛОДА працював на керівних посада у Державній фінансовій інспекції у Львівській та Рівненській областях.
Більше про міністрів новоствореного уряду Дениса Шмигаля можна дізнатися тут.
- 21:04 11 березня Рівненська облрада не розглядатиме питання виділення коштів на боротьбу з коронавірусом
- 20:51 11 березня Буковина отримала 600 комплектів індивідуального захисту для лікарів
- 20:00 11 березня Сєвєродонецький виборчком позбавив повноважень 16 депутатів з команди Ігоря Буткова
- 19:37 11 березня Вдень 11 березня на Донбасі обстрілів не зафіксовано – ООС
- 19:37 11 березня Іран готовий віддати Україні "чорні скриньки" літака МАУ
- 19:15 11 березня Перший замголови Львівської ОДА став заступником міністра
- 14:09 11 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою