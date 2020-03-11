Перший замголови Львівської ОДА став заступником міністра

Львів’янин Ростислав Замлинський став першим заступником міністра з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій України

Ростислав Замлинський, фото з YouTube

Львів’янин Ростислав Замлинський став першим заступником міністра з питань реінтеграції та тимчасово окупованих територій України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Zaxid.net.

6 березня він зареєстрував на сайті НАЗК декларацію на цю посаду, а вже у середу, 11 березня, його кандидатуру погодив Кабмін.

Ростислав Замлинський повідомив, що отримав пропозицію обійняти цю посаду від віце-прем'єра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова.

Сьогодні уряд погодив його кандидатуру на посаду першого заступника, відтак Ростислав Замлинський очікує наказу міністра про призначення.

"Щодо обов’язків – усе буде зрозуміло, коли уряд прийме положення про це міністерство", – повідомив Замлинський.

Нагадаємо, Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що створення Міністерства окупованих територій займе від шести місяців до одного року.

44-річний Ростислав Замлинський упродовж 2015-2019 років працював першим заступником голови Львівської ОДА Олега Синютки, а після його звільнення у 2019 році деякий час, з 11 червня до 5 липня, тимчасово виконував обов’язки голови ЛОДА.

До початку роботи в ЛОДА працював на керівних посада у Державній фінансовій інспекції у Львівській та Рівненській областях.

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