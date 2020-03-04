Хто є хто в новоствореному уряді Дениса Шмигаля

Середа, 4 березня, стала останнім днем роботи Кабінету міністрів Алексія Гончарука

Фото: flickr

Середа, 4 березня, стала останнім днем роботи Кабінету міністрів Алексія Гончарука

RegioNews зібрав все що відомо про нових міністрів Кабміну.

Олег Немчінов, Міністр Кабінету міністрів

Біографія

Народився 1 травня 1977 року у Львові у родині службовців, онук героя Радянського Союзу, артилериста Івана Миколайовича Немчінова. Одружений. Виховує сина.

У 1994 році Немчінов вступив на географічний факультет Львівського університету імені Івана Франка та отримав кваліфікацію географа-викладача.

У 1998 році Олег Немчінов у "Львівській політехніці" пройшов військову підготовку з профілем: "Бойове застосування мотострілецьких підрозділів, частин та з’єднань".

У 2011 році він здобув кваліфікацію бакалавра з правознавства у Приватному вищому навчальному закладі "Львівський університет бізнесу та права".

У 2013 – закінчив аспірантуру, а у 2015 році – отримав науковий ступень кандидата наук з державного управління.

Після закінчення університету і до 2002 року Олег Немчінов працював інспектором у відділі роботи з молоддю департаменту гуманітарної та соціальної політики, а потім до 2004 року викладачем у Львівському професійному училищі.

Політичний бекграунд

Політичну кар’єру почав у червні 2003 року – був помічником на громадських засадах депутатів від Блоку Віктора Ющенка "Наша Україна" Олександра Гудими і Юрія Костенка.

За часів президента Ющенка був депутатом Львівської обласної ради від Української народної партії.

Після роботи у Львівській ОДА та Львівському регіональному інституті держуправління Національної академії державного управління при президентові України працював у системі Міндоходів і зборів у Львівській області, де в той час працював і Денис Шмигаль.

У 2014 пішов служити в прикордонні війська. Був у зоні АТО.

Півроку був керівником Військово-цивільної адміністрації сіл Комінтернове, Водяне та Заїченко Волноваського району Донецької області.

Останнім місцем роботи в Немчінова значиться Міністерство молоді та спорту, де він був державним секретарем, поки відомство не вирішили об'єднати з Мінкультом і Мінінформполітики.

Декларація

У декларації за 2019 рік задекларував три квартири: 32,5 кв.м. у Києві, 24,6 та 62,2 кв.м. у Львові; п’ять земельних ділянки загальною площею 25 437 кв.м.; гараж 28,3 кв.м. та садовий будинок 9 кв.м; автівки Chevrolet Volt 2012 року та ЗАЗ 968А 1979 року. Сукупний дохід сім’ї за 2019 рік 3,11 млн.грн., з яких 1,16 млн.грн. дохід за основним місцем роботи у Міністерстві молоді та спорту України. Разом з сім’єю володіє акціями у 12 компаніях номінальною вартістю 2,4 млн.грн. Сім’я зберігає у готівці 30 тис.грн., 2,8 тис.дол. та 2 тис.євро; на банківських рахунках 43,8 тис.дол.

Марина Лазебна, Міністр соціальної політики

Марина Лазебна, народилась 10 червня 1975 року, в селі Пісківка, Бородянського району, Київської області.

Біографія

У 1998 року закінчила Київський державний університеті імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю "економіст-менеджер". Чоловік –Лазебний Ігор Павлович. Син – Лазебний Олег Ігорович.

Політичний бекграунд

2000 – 2003 рр. – Міністерство економіки України, провідний спеціаліст управління соціальних прогнозів та економічної експертизи соціальних реформ, заступник начальника відділу пенсійної реформи та з питань європейської інтеграції України.

2003 - 2011 рр. - Секретаріат Кабінету Міністрів України, головний спеціаліст Управління стратегії реформування соціальних відносин, головний спеціаліст Управління соціальної політики та праці.

05.2011 - 05.2013 рр. - Відділ організації роботи Віце-прем’єр-міністра - Міністра - помічник Міністра, директор Департаменту праці та зайнятості Міністерства соціальної політики України.

20.05.2013 р. - 05.03.2014 р. – Янукович назначає головою Державної служби зайнятості України. 05.03.2014 урядом Арсенія Яценюка службу було ліквідовано. Представляла її Наталя Королевська.

Наприкінці серпня 2019 року Кабмін Гройсмана призначив Лазебну головою Державної соціальної служби України, але уряд Гончарука вже в жовтні звільнив її з цієї посади "за власним бажанням".

Декларація

У декларації за 2019 рік задекларовано квартиру в Києві 63,1кв.м, квартиру в Росії площею 31,7 кв.м., частину житлового будинку з надвірними будівлями, половину квартири та землю загальною площею 1018 кв.м. в Київській області, чоловік декларує дві квартири у Києві площею по 69,8 кв.м., однією з них володіє разом з батьками. Авто Audi Q7 2017 року вартістю майже 2,42 млн грн у власності чоловіка, Lexus RX 200T 2017 року випуску вартістю 1,66 млн.грн задекларовано на сина. За 9 місяців 2019 року отримала доходу від підприємницької діяльності в розмірі 481,48 тис.грн., доходи інших членів сім’ї не вказані. Сім’я не декларує жодних грошових активів.

Олексій Рєзніков, Віцепрем'єр, міністр реінтеграції

Біографія

Народився у Львові у 1966 році. У Львівському державному університеті імені Франка отримав юридичну освіту (1991), після чого став співзасновником брокерської компанії Галицькі цінні папери. Розпочав адвокатську діяльність з 1994 року.

2000 заснував компанію "Правіс". Пізніше відома як "Резніков, Власенко і партнери", далі — Magisters.

У 2008-2014 роках - депутат Київської міської ради VI скликання.

З 2014 року - депутат Київської міської ради VII скликання.

19 червня 2014 обраний заступником міського голови - секретарем Київської міської ради.

У 2016 -2018 роках працював заступником голови КМДА.

У 2019 призначений Володимиром Зеленським представником України в Тристоронній контактній групі.

Політичний бекграунд

Саме в компанії "Правіс", одним із співвласників якої був Рєзніков, розпочинав свою юридичну кар’єру колишній голова ОП Андрій Богдан. Партнером Рєзнікова по "Правісу" був чинний депутат від "Батьківщини" Сергій Власенко. Разом із Власенком Рєзніков захищав інтереси власників "Криворіжсталі" (Пінчука і Ахметова) у справі про законність приватизації комбінату. Двічі Рєзніков був депутатом Київської міської ради: у 2008 році пройшов у Раду з "Блоком Катеринчука", у 2014 – з партією "Удар" Віталія Кличка.

Декларація

Декларує дві квартири загальною площею 167 кв.м. та 103,6 кв.м., шість земельних ділянок загальною площею 11 138 кв.м. Зберігає готівкою 383 тисячі євро. Має два авто – Ауди А8 2012 року випуску та Фольксваген Амарок 2009 року випуску.

Андрій Таран, Міністр оборони

Біографія

Андрій Таран народився у Франкфурт-на-Одері у 1955 році в родині військового. У Київському вищому зенітно ракетному інженерном училищі отримав освіту за спеціальністю військовий інженер радіотехнік (1977).

Закінчив Військову академію ППО Сухопутних військ в Києві (1987).

У 1994 році став співробітником Головного управління розвідки Міноборони.

У 1995-96 навчався в Національному університеті оборони США у Вашингтоні.

Отримав ступінь магістра за спеціальністю "Стратегія національних ресурсів".

У 1996-98 роках працював експертом центру стратегічного планування і аналізу в Раді національної безпеки і оборони України.

У 1999-2004 роках - військовий аташе при посольстві України в США.

У 2005-2008 роках - начальник управління у Міноборони.

У 2008-11 роках - Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони.

У 2011-14 роках - представник Міноборони при представництві України при ООН.

З 2016-го звільнений в запас по досягненню граничного віку генеральської служби.

Політичний бекграунд

На виборах президента у 2019 році Таран очолював виборчий штаб кандидата в президенти Ігоря Смешко. За даними журналіста Юрія Бутусова кандидатуру Андрія Тарана запропонував Андрій Єрмак.

Декларація

Не подає інформацію про об’єкти нерухомості та транспортні засоби. Декларує 16 993 070 гривень зарплати за основним місцем роботи. Дружина – Єфременко Наталія Олександрівна - декларує 12 885 436 гривень за основним місцем роботи. Будь-яка інша інформація в декларації відсутня.

Ілля Ємець, Міністр охорони здоров’я

Біографія

Кардіохірург, директор Державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України". Народився у Воркуті у багатодітній українській родині.

У 1979 році він закінчив Київський медичний інститут за спеціальністю "хірургія", довгий час – більше двадцяти років, пропрацював з Миколою Амосовим.

З 1992 року Ілля Ємець першим в Україні і на пострадянському просторі почав успішно оперувати немовлят зі складними вадами серця, впроваджувати в практику пластичні операції на клапанах серця у дітей раннього віку (без використання штучних матеріалів). Вперше в світі впровадив хірургічне лікування складних вроджених вад серця у перші години життя у новонароджених.

У 1993 році заснував та очолив перший міжнародний благодійний фонд в Україні "Дитяче серце", який допомагає дітям із вродженими вадами серця в Україні.

В 90-тих отримав ліцензію на право медичної практики в Австралії, Канаді й Франції. До 1998 року працював у кардіохірургічних центрах цих країн. Після повернення в Україну, Ємець захистив докторську дисертацію.

З 2003 року Ємець очолює Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України.

У 2009 році він першим у світі впровадив програму хірургічного лікування пренатально діагностованих вад серця в перші години життя у новонароджених з використанням пуповинної крові замість донорської.

Створив в Україні школу кардіології та кардіохірургії новонароджених. Є автором понад 250 наукових робіт.

Політичний бекраунд

За часів Януковича з грудня 2010 по травень 2011 року очолював МОЗ України в уряді Миколи Азарова. Ємець не підпадає під дію закону про люстрацію, адже обіймав посаду міністра менше ніж рік.

21 лютого Володимир Зеленський призначив Іллю Ємця до складу робочої групи, яка має проаналізувати хід реформи української медицини, яку впроваджувала Уляна Супрун.

Декларація

Згідно поданої декларації Ілля Ємець має у власності дві земельні ділянки – одна площею 0,1 га, друга – 1,9 га, житловий будинок та квартиру. В декларацію внесено годинник Patek Philippe S.A. придбаний у 2009 році. Також Ємець володіє 50% ТОВ "Парацельс".

Сукупний дохід за 2019 рік майбутнього міністра МОЗ становить – 859 723 грн, з них 708075 грн – заробітна плата отримана за основним місцем роботи в Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров’я України.

На банківських рахунках Ємець зберігає 485 218 грн, $3741, та 25 346 євро. Готівкою: 670 000 грн, $74000 та 57000 євро.

Транспорті засоби та цінні папери в останній декларації Ємця – за 2019 рік, відсутні.

Вадим Гутцайт, Міністр спорту

Біографія

Народився у 1971 році в Києві. Олімпійський чемпіон з фехтування (1992). Після закінчення спортивної кар’єри став тренером: збірна українських шаблісток, яку він тренував, отримала золото на Олімпіаді 2008 року.

1993 році закінчив Київський Національний університет фізичного виховання і спорту.

У 2002-2010 роках був головним тренером збірної України з фехтування.

У 2017-2018 роках Вадим Гутцайт займав посаду заступника директора Департаменту освіти і науки, молоді та спорту і начальника управління молоді та спорту Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради.

З 2018 року – голова Департаменту молоді та спорту Київської державної адміністрації.

Політичний бекграунд

Працював помічником на громадських засадах у народного депутата від Партії регіонів Ельбруса Тедєєва (ВР п’ятого та шостого скликань).

Був 81 номером у списку від "Слуги народу" на парламентських виборах 2019 року. Проте на вибори до Верховної Ради йти відмовився - пояснив, що краще працювати у виконавчій, а не у законодавчій владі.

Декларація

Вадим Гутцайт декларує в 2019 році 507659 доходу за основним місцем роботи. Дружина – Оксана Гутцайт - в минулому році заробила майже вдвічі більше - 1060509.

Готівкою Вадим Гутцайт зберігає 140 тисяч доларів і 28 тисяч євро. Оксана Гутцайт декларує 20 тисяч доларів готівкових коштів. У подружжя дві земельні ділянки, будинок на 195,5 кв.м.

Вадим Гутцайт пересувається на Mersedes ML 250 2015 року випуску, який належить Ніні Андрусенко. Також Вадим Гутцайт декларує Toyota Corolla 2017 року випуску, а дружина - Lexus RX200T 2016 року випуску.

Олексій Чернишов, Міністр розвитку громад та територій

Біографія

Народився 4 вересня 1977 року в Харкові. Закінчив Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія" за спеціальністю "Економіка підприємства" (1999) та Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю "Правознавство" (2002).

У 1999 році пройшов курси за стандартами міжнародного Інституту управління проектами (Project Management Institute, Пенсильванія, США).

Дружина — Чернишова Світлана Олександрівна, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Виховує двох синів.

У 1998 році працював у компанії Telesens. У 2002 році разом з партнерами придбав українську частину групи.

Відразу після закінчення університету став керівником фінансово-економічної групи концерну "Вестрон", який тоді й нині очолює батько Чернишова Михайло.

На початку 2000-х Чернишов реалізував кілька проектів у Харкові в сфері комерційної нерухомості. Після цього почав співробітництво з Концерном АВЕК, який контролює ринок "Барабашово".

У 2004 році Чернишов стає віце-президентом з розвитку, з листопада 2005 — президент Концерну й групи АВЕК.

Із 2008-го до 2013-го — голова наглядової ради Концерну й групи АВЕК.

У 2012 році заснував інвестиційно-девелоперську компанію Eastgate Development.

Масштабним інфраструктурним проектом 2013 року, в якому Олексій Чернишов виступив ініціатором і партнером, є "Київська Бізнес Гавань".

У 2014 році Чернишов заснував інвестиційну компанію VI2 Partners. Офіси компанії працюють у Києві та Відні.

У 2017 році VI2 Partners придбала долю акцій мережі супермаркетів "Фуршет". Того ж року Чернишов викупив частку в АВЕК, ставши акціонером і керівним партнером.

У листопаді 2017-го Чернишов став Головою Наглядової Ради Українського клубу нерухомості URE Club.

У 2018 році за ініціативи та підтримки Олексія Чернишова було створено "Школу управління комерційною нерухомістю". Це перший спільний проєкт із URE Club та Міжнародним інститутом менеджменту (МІМ).

У березні 2019 року Олексій Чернишов приєднався до Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплансу (UNIC).

Політичний бекграунд

20 жовтня 2019 року Кабінет Міністрів України узгодив кандидатуру Олексія Чернишова на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Наказ про призначення Володимир Зеленський підписав 28 жовтня 2019 року.

Чернишова пов'язують з харківським бізнесменом, співголовою партії "Наш край" і нардепом від "Опозиційної платформи — За життя" Олександром Фельдманом. Він до того ж є засновником і співвласником Концерну АВЕК. До того ж у Верховній Раді V (2006-2007 роки), VI (2007-2012 роки) і VII (2012-2014 роки) скликань Чернишов був помічником-консультантом Фельдмана на громадських засадах // Киеввласть.

Джерела видання "Страна" кажуть, що Чернишов також пов'язаний з українсько-російським бізнесменом Павлом Фуксом, а нардеп VIII скликання Сергій Лещенко взагалі називає голову Київської ОДА протекцією Ігоря Коломойського, у якого Чернишов "пройшов оглядини" в офісі "Міленіуму" на вулиці Володимирській у Києві. Цим столичним бізнес-центром володіють Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Декларація

У декларації за 2019 рік Олексій Чернишов задекларував квартиру в Києві площею 208,7 кв.м. вартістю 5,37 млн грн, земельну ділянку площею 1412 кв.м. в селі Романків (Київська область) вартістю 450 тис. грн і будинок площею 321,5 кв.м. за 944 тис. грн.

Його дружина Світлана є власницею квартири 45,9 кв.м. в Нікополі (Дніпропетровська область) вартістю 116 тис. грн. та трьох квартир у Києві загальною площею 131 кв.м. У власності пари — чотири автомобілі: Land Rover Autobiography 2018 року випуску, Mercedes-Benz S 500 4MATIC 2010 року випуску, Skoda Octavia А5 2010 року випуску і Land Rover 2010 року випуску.

Також Чернишов з дружиною є власником акцій та численних корпоративних прав (майже на 2 млн грн). Він є кінцевим бенефіціаром юридичних осіб, зареєстрованих як в Україні, так і тих, що перебувають на Кіпрі, Британських, Маршаллових, Віргінських островах та Австрії.

Чернишов з дружиною володіють колекцією годинників, зокрема від Rolex, коштовностями від Tiffany і Cartier, колекцією книг і картин.

За 2019 рік Чернишов з дружиною задекларували 5,64 млн.грн. отриманого доходу, з яких у КМДА він заробив трішки більше 37 тис.грн. Сім’я зберігає в готівці 615 тис.дол., на рахунках в банку 43,1 тис.грн., 1,9 тис.дол., 75,44 тис.євро та 46,3 тис.швейцарських франків. на рахунках

Також Чернишов позичив третім особам 7,4 млн.грн.

Детальніше досьє Олексія Чернишова читайте тут

Бессараб Сергій Борисович, Міністр у справах ветеранів

Біографія

Народився 13 листопада 1955 року у селі Старі Кайдаки на Дніпропетровщині. У 1977 році закінчив Київське вище загальновійськове командне училище ім. М. Фрунзе (1977), Військову академію ім. М. Фрунзе у 1990, Москва, СРСР, Національну академію оборони України у 2002, Київ, Україна.

Радянський і український військовик. Генерал-лейтенант.

Після закінчення Військової академії у 1990 році продовжував службу в Закавказькому та Одеському військовому округах СРСР, Північному та Південному оперативних командуваннях.

З 2002 року - був начальником штабу - першим заступником командувача армійського корпусу Північного оперативного командування.

З 2005 року - начальник територіального управління "Північ".

З травня 2007 року - командир 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних сил України. Начальник Дніпропетровського гарнізону.

З травня 2012 року - перший заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України.

З 2015 року обіймає посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України.

Має 4 нагороди та відзнаки: медаль "За військову службу Україні", відзнаку Міністерства оборони України "Доблесть і честь", почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил України "За доблесну військову службу Батьківщині" та Орден "За заслуги" III ступеня.

Декларація

У декларації за 2019 рік вказав, що володіє землею площею 1000 кв.м. в Чернігівські області та має право з 2005 року користуватись службовою квартирою у Чернігові площею 78 кв.м.

Разом з дружиною володіє двома атівками: Toyota Camry 2007 року випуску вартістю 368 тис.грн. та Mitsubishi Padgero 2008 року випуску вартістю 228 тис.грн.

Сім’я отримала доходу за 2019 рік 1,01 млн грн. з яких 887,3 тис.грн. заробітна плата за основним місцем роботи. На рахунках сім’я зберігає 101 тис.грн. та 1,1 тис.дол., в готівці зберігають 4 тис.дол. та 4 тис.євро.

Ігор Уманський, Міністр фінансів

Біографія

Народився у 1975 році у місті Прип’ять Київської області, освіту отримав у Київському національному економічному університеті (1997), кандидат економічних наук (2012).

У 1997-1998 роках - головний спеціаліст відділу інфраструктури інвестиційної діяльності та міжнародного інвестиційного співробітництва Національного агентства України з питань розвитку та європейської інтеграції.

У 1998 -2000 роках - експерт служби віце-прем'єра України з питань економіки.

У 2001-2003 роках - заступник держсекретаря Міністерства економіки та євроінтеграції.

У 2004-2005 роках - директор департаменту по роботі з проблемними банками генерального департаменту банківського нагляду НБУ.

У 2005-2006 роках - заступник голови правління ВАТ "Укртранснафта".

У 2007-2008 роках - заступник голови Держагентства з інвестицій та інновацій.

У 2008-2010 роках обіймав посаду першого заступника міністра фінансів, міністром був Віктор Пинзеник. Після відставки Віктора Пинзеника, який очолював відомство, виконував його обов’язки.

У 2014-2015 роках обіймав посаду першого заступника міністра фінансів, міністром була Наталія Яресько.

Політичний бекграунд

Радник Петра Порошенка у 2016-2019 роках.

Декларація

За декларацією, Уманський минулого року заробив 303 тисячі гривень в "Укргазбанку".

Зберігає 25 тисяч доларів готівкою та 12 тисяч євро. Разом з дружиною декларує понад 95 тисяч гривень на рахунках в "Укргазбанку".

Дружина декларує MERSEDES BENS 2010 року випуску.

Родина декларує квартиру загальною площею 71,2 кв.м. Декларує земельну ділянку загальною площею 6170 кв.м. Земельну ділянку декларує і дружина, загальна площа ділянки – 1010 кв.м.

Вакантними лишаються посади чотирьох міністрів:

Економіки та агропромислового комплексу;

Енергетики й екології;

Культури;

Освіти та науки;

З попереднього уряду залишаються:

Арсен Аваков, Міністр внутрішніх справ

Вадим Пристайко, Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. У минулому ряді був Міністром закордонних справ України.

Владислав Криклій, Міністр інфраструктури

Михайло Федоров, Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України

Дмитро Кулеба, Міністр закордонних справ. У минулому уряді був Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Денис Малюська, Міністр юстиції