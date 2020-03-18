Шмигаль закликав ректорів не виселяти студентів з гуртожитків

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ректорів і директорів вищих навчальних закладів, де запроваджено карантин, не виселяти студентів з гуртожитків

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ректорів і директорів вищих навчальних закладів, де запроваджено карантин, не виселяти студентів з гуртожитків

Як передає RegioNews, до цього він закликав під час засідання уряду 18 березня.

"Ми працюємо спільно з Міністерством освіти і науки, і я зараз звернуся до ректорів і керівників навчальних закладів, де введений кантин і попрошу з розумінням і уважно ставитись до студентів, які проживають в гуртожитках. Не відправляйте їх додому, багато кому з цих студентів немає куди їхати, це є студенти з окупованих територій. Зараз зупинено все міжобласне і міжміське сполучення, тому керівників навчальних закладів прошу не виселяти студентів з гуртожитків", - сказав він.

За словами прем’єра, ректори повинні навпаки, сприяти тому, щоб студенти залишались в гуртожитках, максимально самоізольовувались, допомогти їм забезпечити постачання продуктів і, за потреби, ліків.

Також він додав, що відповідне доручення буде Міносвіти і наук - провести відповідну роботу з керівництвом навчальних закладів.

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Нагадаємо, 17 березня у Києві рятувальники провели санітарну обробку гуртожитку медичної академії на вулиці Дашавської в Солом'янському районі, де проживав студент, у якого підтвердили коронавірусну інфекцію.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.