12:41  18 марта
Переговоры с МВФ: Шмыгаль заявил о позитиве
08:36  18 марта
Мы всех вас вернем: Зеленский обратился к украинцам за границей
10:49  18 марта
Борьба с коронавирусом: страны ЕС закрывают внешние границы
UA | RU
UA | RU
18 марта 2020, 12:55 1

Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий

Читайте також
українською мовою
18 марта 2020, 12:55 1
Читайте також українською мовою
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ректоров и директоров высших учебных заведений, где введен карантин, не выселять студентов из общежитий
Фото: скрин с видео
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал ректоров и директоров высших учебных заведений, где введен карантин, не выселять студентов из общежитий

Как передает RegioNews, к этому он призвал во время заседания правительства 18 марта.

"Мы работаем совместно с Министерством образования и науки, и я сейчас обращусь к ректорам и руководителям учебных заведений, где введен кантин и попрошу с пониманием и внимательно относиться к студентам, проживающим в общежитиях. Не отправляйте их домой, многим из этих студентов некуда ехать, это студенты с оккупированных территорий. Сейчас остановлено все межобластное и междугороднее сообщение, поэтому руководителей учебных заведений прошу не выселять студентов из общежитий", - сказал он.

По словам премьера, ректора должны, наоборот, способствовать тому, чтобы студенты оставались в общежитиях, максимально самоизолировались, помочь им обеспечить поставки продуктов и, при необходимости, лекарств.

Также он добавил, что соответствующее поручение будет Минобразования и наук - провести соответствующую работу с руководством учебных заведений.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 17 марта в Киеве спасатели провели санитарную обработку общежития медицинской академии на улице Дашавской в ​​Соломенском районе, где проживал студент, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


карантин Денис Шмыгаль студент общежитие
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 11:11
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Последние Популярные
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Игорь Соловей
Все блоги »
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »