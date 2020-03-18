Шмыгаль призвал ректоров не выселять студентов из общежитий
Как передает RegioNews, к этому он призвал во время заседания правительства 18 марта.
"Мы работаем совместно с Министерством образования и науки, и я сейчас обращусь к ректорам и руководителям учебных заведений, где введен кантин и попрошу с пониманием и внимательно относиться к студентам, проживающим в общежитиях. Не отправляйте их домой, многим из этих студентов некуда ехать, это студенты с оккупированных территорий. Сейчас остановлено все межобластное и междугороднее сообщение, поэтому руководителей учебных заведений прошу не выселять студентов из общежитий", - сказал он.
По словам премьера, ректора должны, наоборот, способствовать тому, чтобы студенты оставались в общежитиях, максимально самоизолировались, помочь им обеспечить поставки продуктов и, при необходимости, лекарств.
Также он добавил, что соответствующее поручение будет Минобразования и наук - провести соответствующую работу с руководством учебных заведений.
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Напомним, 17 марта в Киеве спасатели провели санитарную обработку общежития медицинской академии на улице Дашавской в Соломенском районе, где проживал студент, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию.
По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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