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17 березня 2020, 15:37 24

У Києві продезінфікували гуртожиток, де жив хворий на коронавірус студент

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17 березня 2020, 15:37 24
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У Києві рятувальники провели санітарну обробку гуртожитку медичної академії на вулиці Дашавської в Солом'янському районі, де проживав студент, у якого підтвердили коронавірусну інфекцію
Фото: ДСНС
У Києві рятувальники провели санітарну обробку гуртожитку медичної академії на вулиці Дашавської в Солом'янському районі, де проживав студент, у якого підтвердили коронавірусну інфекцію

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в місті Києві, передає RegioNews.

Це вже друга дезінфенкція, попередня проводилася 14 березня, коли його забрали до лікарні.

Зазначається, що студент 2001 року народження, він з 5 по 10 березня контактував з родичами померлої від від коронавірусної інфекції жінки з Житомирській області.

Зараз він перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні. Лікарі характеризують стан госпіталізованого студента як задовільний.

"У нього зараз легкий респіраторний синдром, є легкий кашель і першіння в горлі, але він знаходиться в ізоляції і під наглядом лікарів", - повідомила керівник пресслужби департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.


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