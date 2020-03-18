Ще четверо українців заразилися коронавірусом за кордоном

Загальна кількість хворих громадян України, які перебувають за кордоном, сягнула 12 осіб

Фото: Flickr

Загальна кількість хворих громадян України, які перебувають за кордоном, сягнула 12 осіб

Як передає RegioNews із посиланням на МЗС України, станом на 23:00 вівторка, 17 березня, ще четверо наших співвітчизників захворіли на COVID-19 за межами країни.

Як зазначається, ці нові випадки захворювання українців зафіксували у Німеччині (три) та Домініканській Республіці (один).

Таким чином, п'ятеро українців лікуються від недуги в Німеччині, по двоє – в Італії та Польщі, по одному – в Молдові, Об’єднаних Арабських Еміратах та Домініканській Республіці.

Ще п'ятеро українців за кордоном вилікувалися від COVID-19 (четверо в Японії й одна людина в Італії), одна українка померла в Італії.

Водночас 744 українців перебувають на карантині за межами країни: в Єгипті - 712 (в двох готелях), Бразилії (16), Німеччині (7), Домініканській Республіці, Молдові та ОАЕ (по три).

Нині Україна евакуювала 11 758 своїх громадян з різних країн світу.

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Нагадаємо, 16 березня у сімох українців, які перебувають за кордоном, виявили Covid-19.

Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.