Ще четверо українців заразилися коронавірусом за кордоном
Як передає RegioNews із посиланням на МЗС України, станом на 23:00 вівторка, 17 березня, ще четверо наших співвітчизників захворіли на COVID-19 за межами країни.
Як зазначається, ці нові випадки захворювання українців зафіксували у Німеччині (три) та Домініканській Республіці (один).
Таким чином, п'ятеро українців лікуються від недуги в Німеччині, по двоє – в Італії та Польщі, по одному – в Молдові, Об’єднаних Арабських Еміратах та Домініканській Республіці.
Ще п'ятеро українців за кордоном вилікувалися від COVID-19 (четверо в Японії й одна людина в Італії), одна українка померла в Італії.
Водночас 744 українців перебувають на карантині за межами країни: в Єгипті - 712 (в двох готелях), Бразилії (16), Німеччині (7), Домініканській Республіці, Молдові та ОАЕ (по три).
Нині Україна евакуювала 11 758 своїх громадян з різних країн світу.
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Нагадаємо, 16 березня у сімох українців, які перебувають за кордоном, виявили Covid-19.
Станом на 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків COVID-19, з них 2 летальних.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.
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