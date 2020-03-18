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18 марта 2020, 08:15 22

Еще четверо украинцев заразились коронавирусом за рубежом

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18 марта 2020, 08:15 22
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Общее количество больных граждан Украины, которые находятся за рубежом, достигло 12 человек
Фото: Flickr
Общее количество больных граждан Украины, которые находятся за рубежом, достигло 12 человек

Как передает RegioNews со ссылкой на МИД Украины, по состоянию на 23:00 вторника, 17 марта, еще четверо наших соотечественников заболели COVID-19 за пределами страны.

Как отмечается, эти новые случаи заболевания украинцев зафиксировали в Германии (три) и Доминиканской Республике (один).

Таким образом, п'пятеро украинцев лечатся от недуга в Германии, по два – в Италии и Польше, по одному – в Молдове, Объединенных Арабских Эмиратах и Доминиканской Республике.

Еще пятеро украинцев за рубежом вылечились от COVID-19 (четверо в Японии и один человек в Италии), одна украинка умерла в Италии.

Одновременно 744 украинцев находятся на карантине за пределами страны: в Египте - 712 (в двух отелях), Бразилии (16), Германии (7), Доминиканской Республике, Молдове и ОАЭ (по 3).

Сейчас Украина эвакуировала 11 758 своих граждан из разных стран мира.

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Напомним, 16 марта у семи украинцев, находящихся за рубежом, обнаружили Covid-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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