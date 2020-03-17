В Украину из Египта и Грузии вернулись более 300 человек

За прошедшие сутки в Украину вернулись более 200 наших граждан из Египта и более 100 – из Грузии

Фото: dpsu.gov.ua

За прошедшие сутки в Украину вернулись более 200 наших граждан из Египта и более 100 – из Грузии

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