В Украину из Египта и Грузии вернулись более 300 человек
Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в своем Twitter.
"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых COVID-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии – более 100 украинцев", – написал он.
Также Божок поблагодарил Мининфраструктуры и Госпогранслужбу Украины за взаимодействие, а авиаперевозчиков – за сотрудничество.
Продовжуємо повертати в #Україну співвітчизників, яких #COVID-19 застав за кордоном. Сьогодні вночі з Єгипту прибуло більше 200, а зранку з Грузії - більше 100 українців. Дякуємо @minfrastucture та @DPSU_ua за взаємодію, а авіаперевізникам за співпрацю.— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) March 17, 2020
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Напомним, Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.
Укрзализныця отменяет поезда в Польшу - в ночь на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.
16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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