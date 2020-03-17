08:25  17 марта
Карантин в Украине: Рада собралась на внеочередное заседание, под ее стенами - митинг
10:44  17 марта
Игоря Петрашко назначили министром экономики
09:02  17 марта
На Донбассе один украинский военный получил ранения
UA | RU
UA | RU
17 марта 2020, 11:37 4

В Украину из Египта и Грузии вернулись более 300 человек

Читайте також
українською мовою
17 марта 2020, 11:37 4
Читайте також українською мовою
За прошедшие сутки в Украину вернулись более 200 наших граждан из Египта и более 100 – из Грузии
Фото: dpsu.gov.ua
За прошедшие сутки в Украину вернулись более 200 наших граждан из Египта и более 100 – из Грузии

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в своем Twitter.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых COVID-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии – более 100 украинцев", – написал он.

Также Божок поблагодарил Мининфраструктуры и Госпогранслужбу Украины за взаимодействие, а авиаперевозчиков – за сотрудничество.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, Словакия, Молдова, Польша, Чехия вводят временное ограничение на въезд, Болгария объявит список стран, чьих граждан не будут пускать в страну.

Укрзализныця отменяет поезда в Польшу - в ночь на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Польшей.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавирус в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.


украинцы заграница
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
17 марта 2020, 10:31
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Детей не поражает, а пенсионеры в зоне риска, - Емец о коронавирусе
14 марта 2020, 17:51
В Украине официально подтвердили еще два случая заражения коронавирусом
12 марта 2020, 19:57
Коронавирус в Черновцах и Житомире: что известно о больных
12 марта 2020, 21:07
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Выборы в Харькове: какую фракцию в Раде выберет Светличная
16 марта 2020, 15:03
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »