"Укрзализныця" прекращает движение экспресса до аэропорта "Борисполь"

Из-за отмены авиарейсов спрос на билеты до аэропорта снизился

Фото: Укрзализныця

Из-за отмены авиарейсов спрос на билеты до аэропорта снизился

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу Укрзализныци в Facebook.

Укрзализныця с 00:00 часов 17 марта прекращает курсирования экспресса до аэропорта "Борисполь".

Решение принято из-за падения пассажиропотока, вызванного прекращением авиационного сообщения с другими странами.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение в настоящее время осуществляется в штатном режиме согласно графика.

Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.

Напомним, Укрзализныця отменяет поезда в Польшу, в ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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