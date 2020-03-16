"Укрзализныця" прекращает движение экспресса до аэропорта "Борисполь"
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на страницу Укрзализныци в Facebook.
Укрзализныця с 00:00 часов 17 марта прекращает курсирования экспресса до аэропорта "Борисполь".
Решение принято из-за падения пассажиропотока, вызванного прекращением авиационного сообщения с другими странами.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.
Внутреннее железнодорожное пассажирское сообщение в настоящее время осуществляется в штатном режиме согласно графика.
Международные железнодорожные грузовые перевозки, согласно решению правительства, продолжаются.
Напомним, Укрзализныця отменяет поезда в Польшу, в ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение.
16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.
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