Що робити українцям, які не встигають повернутися до закриття кордону

Міністерство закордонних справ опублікувало роз'яснення для українців, які перебувають за кордоном і не зможуть повернутися в Україну до нуля годин в ніч з 16 на 17 березня

Фото:Держприкордонслужба України

Міністерство закордонних справ опублікувало роз'яснення для українців, які перебувають за кордоном і не зможуть повернутися в Україну до нуля годин в ніч з 16 на 17 березня

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МЗС України.

Україна тимчасово закриває міжнародне регулярне пасажирське сполучення з 17 березня 00:00 за київським часом до 3 квітня. Крім того, в цей час будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для залізничного та автобусного сполучення. За рішенням уряду будуть працювати 123 пункту пропуску, 107 пунктів до 3 квітня припиняють свою роботу.

Всім, хто не встигне повернутися в Україну з об'єктивних причин (неможливість придбати квитки на рейси, поважні особисті обставини і т.п.), МЗС України рекомендує звернутися в українські консульства.

Українцям за кордоном також слід зареєструватися в системі ДРУГ. Це спеціальна система МЗС, в яку громадяни вносять свої дані і повідомляють МЗС і всім закордонним дипломатичним установам про своє перебування в певній країні. Списки для повернення громадян України додому в разі термінової необхідності в період обмежень будуть формуватися, зокрема, з використанням даних цієї системи.

Якщо громадяни України перебувають за кордоном і не можуть зв'язатися з консульством через перевантаженість гарячої лінії, слід зайти на сторінку посольства або консульства України в країні перебування. На сторінці є адреса електронної пошти та посилання на сторінки в соціальних мережах.

Громадянам слід написати своє звернення за цією адресою або в повідомлення цих сторінок - навіть на вихідних, ввечері або вночі. Для цілодобового реагування в умовах особливого режиму роботи видано спеціальне розпорядження МЗС.

Телефон гарячої лінії продовжує працювати і приймати дзвінки в порядку черги: +38 (044) 238-16-57.

У МЗС підкреслюють, що відповідь може надійти не відразу через перевантаженість запитами. "Ми вибачаємося, якщо відразу не можемо відповісти вам або наші можливості не відповідають вашим очікуванням. Але запевняємо, що Міністерство закордонних справ України робить все, що в наших силах, щоб надати вам необхідну допомогу", - заявили в міністерстві.

За домовленістю між МЗС України та українськими мобільними операторами дзвінки з мобільних телефонів в роумінгу на гарячу лінію МЗС безкоштовні.

Нагадаємо, раніше МЗС пояснило, хто після 16 березня зможе заїхати в Україну, а хто ні.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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