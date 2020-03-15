Что делать украинцам, которые не успевают вернуться до закрытия границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МИД Украины.
Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение с 17 марта 00:00 по киевскому времени до 3 апреля. Кроме того, в настоящее время будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для железнодорожного и автобусного сообщения. По решению правительства будут работать 123 пункта пропуска, 107 пунктов до 3 апреля прекращают свою работу.
Всем, кто не успеет вернуться в Украину по объективным причинам (невозможность приобрести билеты на рейсы, уважаемые личные обстоятельства и т.п.), МИД Украины рекомендует обратиться в украинские консульства.
Украинцам за рубежом также следует зарегистрироваться в системе ДРУГ. Это специальная система МИД, в которую граждане вносят свои данные и сообщают МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране. Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.
Если граждане Украины находятся за границей и не могут связаться с консульством из-за перегруженности горячей линии, следует зайти на страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания. На странице есть адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях.
Гражданам следует написать свое обращение по этому адресу или в сообщения этих страниц - даже на выходных, вечером или ночью. Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД.
Телефон горячей линии продолжает работать и принимать звонки в порядке очереди: +38 (044) 238-16-57.
В МИД подчеркивают, что ответ может поступить не сразу из-за перегруженности запросами. "Мы извиняемся, если сразу не можем ответить вам или наши возможности не соответствуют вашим ожиданиям. Но уверяем, что Министерство иностранных дел Украины делает все, что в наших силах, чтобы предоставить вам необходимую помощь", - заявили в министерстве.
По договоренности между МИД Украины и украинскими мобильными операторами звонки с мобильных телефонов в роуминге на горячую линию МИД бесплатные.
Ранее МИД УКраины разъяснил, кто может въехать на Украину с 16 марта, а кто нет.
Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
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