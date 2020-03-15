15:38  15 марта
На избирательных участках Харьковщины сеют коронавирусную панику
12:57  15 марта
Украина прекращает железнодорожное сообщение с другими странами до конца карантина
15:27  15 марта
Зима пришла: в Карпатах выпало более метра снега
UA | RU
UA | RU
15 марта 2020, 12:10 38

Что делать украинцам, которые не успевают вернуться до закрытия границы

Читайте також
українською мовою
15 марта 2020, 12:10 38
Читайте також українською мовою
Министерство иностранных дел опубликовало разъяснения для украинцев, которые находятся за границей и не смогут вернуться в Украину до нуля часов в ночь с 16 на 17 марта
Фото: Госпогранслужба Украины
Министерство иностранных дел опубликовало разъяснения для украинцев, которые находятся за границей и не смогут вернуться в Украину до нуля часов в ночь с 16 на 17 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на МИД Украины.

Украина временно закрывает международное регулярное пассажирское сообщение с 17 марта 00:00 по киевскому времени до 3 апреля. Кроме того, в настоящее время будут закрыты пункты пропуска через государственную границу Украины для железнодорожного и автобусного сообщения. По решению правительства будут работать 123 пункта пропуска, 107 пунктов до 3 апреля прекращают свою работу.

Всем, кто не успеет вернуться в Украину по объективным причинам (невозможность приобрести билеты на рейсы, уважаемые личные обстоятельства и т.п.), МИД Украины рекомендует обратиться в украинские консульства.

Украинцам за рубежом также следует зарегистрироваться в системе ДРУГ. Это специальная система МИД, в которую граждане вносят свои данные и сообщают МИД и всем зарубежным дипломатическим учреждениям о своем пребывании в определенной стране. Списки для возвращения граждан Украины домой в случае срочной необходимости в период ограничений будут формироваться, в частности, с использованием данных этой системы.

Если граждане Украины находятся за границей и не могут связаться с консульством из-за перегруженности горячей линии, следует зайти на страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания. На странице есть адрес электронной почты и ссылки на страницы в соцсетях.

Гражданам следует написать свое обращение по этому адресу или в сообщения этих страниц - даже на выходных, вечером или ночью. Для круглосуточного реагирования в условиях особого режима работы выдано специальное распоряжение МИД.

Телефон горячей линии продолжает работать и принимать звонки в порядке очереди: +38 (044) 238-16-57.

В МИД подчеркивают, что ответ может поступить не сразу из-за перегруженности запросами. "Мы извиняемся, если сразу не можем ответить вам или наши возможности не соответствуют вашим ожиданиям. Но уверяем, что Министерство иностранных дел Украины делает все, что в наших силах, чтобы предоставить вам необходимую помощь", - заявили в министерстве.

По договоренности между МИД Украины и украинскими мобильными операторами звонки с мобильных телефонов в роуминге на горячую линию МИД бесплатные.

Ранее МИД УКраины разъяснил, кто может въехать на Украину с 16 марта, а кто нет.

Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


коронавірус кордон
Граница закрывается: кто сможет въехать в Украину, а кто нет
15 марта 2020, 11:43
Украинцы, которые отдыхали в Египте, будут отбывать карантин
15 марта 2020, 10:55
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 марта 2020, 16:22
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 марта 2020, 16:22
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Юрий Бутусов
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »