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15 березня 2020, 12:03 73

Коронавірус: МОЗ отримало 12 нових повідомлень про підозру на COVID-19

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15 березня 2020, 12:03 73
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Протягом дня 14 березня до Центру надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19  - по одному випадку в Черкаській, Волинській, Київській та Тернопільській, три – в Рівненській та п’ять – у Чернівецькій області 
Фото: Shutterstock
Протягом дня 14 березня до Центру надійшло 12 повідомлень про підозру на COVID-19  - по одному випадку в Черкаській, Волинській, Київській та Тернопільській, три – в Рівненській та п’ять – у Чернівецькій області 

Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).

Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки - підтверджені лабораторно, 64 – негативні, коронавірусу немає, 12 - досліджується).

З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.

У світі зареєстровано 156 400 випадків захворювання COVID-19, з них 73 968 (47,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 75 405 випадків у 134 країнах/територіях/регіонах.

На території Європейського регіону зареєстровано 44 529 випадків захворювання COVID-19, найбільше в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині.

1736 випадків у Європі – летальні. Загалом же від коронавірусу померло вже 5833 людини.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

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