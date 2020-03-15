Коронавірус: МОЗ отримало 12 нових повідомлень про підозру на COVID-19
Про це пише RegioNews з посиланням на МОЗ України.
Станом на ранок 15 березня в Україні зареєстровано 3 лабораторно підтверджених випадки COVID-19. В Чернівецькій області – два випадки та в Житомирській – один (летальний).
Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров’я надійшло 79 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки - підтверджені лабораторно, 64 – негативні, коронавірусу немає, 12 - досліджується).
З початку року вірусологічна референс-лабораторія ЦГЗ протестувала близько 500 зразків на нову коронавірусну інфекцію COVID-19.
У світі зареєстровано 156 400 випадків захворювання COVID-19, з них 73 968 (47,3%) осіб одужали. За межами Китаю зафіксовано 75 405 випадків у 134 країнах/територіях/регіонах.
На території Європейського регіону зареєстровано 44 529 випадків захворювання COVID-19, найбільше в Італії, Іспанії, Франції та Німеччині.
1736 випадків у Європі – летальні. Загалом же від коронавірусу померло вже 5833 людини.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.
Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).
- 14:07 15 березня У Києві продають маски за "драконівськими" цінами
- 13:45 15 березня В Україні можуть обмежити роботу закладів громадського харчування, - Ємець
- 13:30 15 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:18 15 березня Країни Європи закривають кордони для українців
- 12:57 15 березня Україна припиняє залізничне сполучення з іншими країнами до кінця карантину
- 12:37 15 березня У Хмельницькому дезинфікували речовий ринок
- 13:30 15 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 11:47 11 березня Коронавірус: Київ іде на карантин
- 13:11 11 березня Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою