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15 березня 2020, 11:31 39

Коронавірус у Чернівцях: Трьох госпіталізовано з підозрою, п’ятьох виписано

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15 березня 2020, 11:31 39
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Трьох людей, які раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус госпіталізували до обласної лікарні. Водночас додому виписали вже п’ятьох пацієнтів, які перебували в інфекційному відділенні з підозрою на коронавірус
Трьох людей, які раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус госпіталізували до обласної лікарні. Водночас додому виписали вже п’ятьох пацієнтів, які перебували в інфекційному відділенні з підозрою на коронавірус

Про це поінформували у Чернівецькій обласній державній адміністрації, пише RegioNews.

Сьогодні, 15 березня, до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано ще одного чоловіка з підозрою на COVID-19. Також до обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізовано маму з дитиною. Всі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу.

Наразі в Чернівцях госпіталізовано 14 осіб з підозрою на коронавірус.

Також Чернівецька ОДА повідомляє, що п’ятьох пацієнтів інфекційного відділення, у яких не підтвердився діагноз коронавірус і які почуваються добре, виписано з лікарні додому.

Нагадаємо, наразі на Буковині зареєстровано два випадки інфікування COVID-19.

У Чернівецькій області призупинили рух приміських автобусів.

У Чернівецькій області через коронавірус запровадили режим надзвичайної ситуації.

Коронавірус в Чернівцях: в області починають подворові обходи, щоби ізолювати приїжджих з-за кордону.

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