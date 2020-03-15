Коронавірус у Чернівцях: Трьох госпіталізовано з підозрою, п’ятьох виписано

Трьох людей, які раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус госпіталізували до обласної лікарні. Водночас додому виписали вже п’ятьох пацієнтів, які перебували в інфекційному відділенні з підозрою на коронавірус

Трьох людей, які раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус госпіталізували до обласної лікарні. Водночас додому виписали вже п’ятьох пацієнтів, які перебували в інфекційному відділенні з підозрою на коронавірус

Про це поінформували у Чернівецькій обласній державній адміністрації, пише RegioNews. Сьогодні, 15 березня, до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні госпіталізовано ще одного чоловіка з підозрою на COVID-19. Також до обласної дитячої клінічної лікарні госпіталізовано маму з дитиною. Всі ці пацієнти раніше контактували з особами, які мають підозру на коронавірус. Зараз їм надають відповідну медичну допомогу. Наразі в Чернівцях госпіталізовано 14 осіб з підозрою на коронавірус. Також Чернівецька ОДА повідомляє, що п’ятьох пацієнтів інфекційного відділення, у яких не підтвердився діагноз коронавірус і які почуваються добре, виписано з лікарні додому. Нагадаємо, наразі на Буковині зареєстровано два випадки інфікування COVID-19. У Чернівецькій області призупинили рух приміських автобусів. У Чернівецькій області через коронавірус запровадили режим надзвичайної ситуації. Коронавірус в Чернівцях: в області починають подворові обходи, щоби ізолювати приїжджих з-за кордону. Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).

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