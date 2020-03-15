Коронавирус: Минздрав получил новых 12 сообщений о подозрении на COVID-19

В течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 - по одному случаю в Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской, три - в Ровенской и пять - в Черновицкой области

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В течение дня 14 марта в Центр поступило 12 сообщений о подозрении на COVID-19 - по одному случаю в Черкасской, Волынской, Киевской и Тернопольской, три - в Ровенской и пять - в Черновицкой области

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины. По состоянию на утро 15 марта в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. В Черновицкой области - два случая и в Житомирской - один (летальный).



Всего с начала 2020 году до Центра общественного здоровья поступило 79 сообщений о подозрении на COVID-19 (3 ​​случая - подтверждены лабораторно, 64 - отрицательные, коронавируса нет, 12 - исследуется). С начала года вирусологический референс-лаборатория ЦОС протестовала около 500 образцов на новую коронавирусной инфекцией COVID-19. В мире зарегистрировано 156 тысяч 400 случаев заболевания COVID-19, из них 73968 (47,3%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 75 405 случаев в 134 странах / территориях / регионах. На территории Европейского региона зарегистрировано 44 529 случаев заболевания COVID-19, больше всего в Италии, Испании, Франции и Германии. 1736 случаев в Европе - летальные. В целом же от коронавируса умерло уже 5833 человека. Напомним, с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавирус в мире. 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести. Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).

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