У Слов’янську дві підозри на коронавірус

З підозрою на коронавірус госпіталізували двох місцевих жителів

З підозрою на коронавірус госпіталізували двох місцевих жителів

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Слов’янської міської ради.

Вчора, 14 березня, двоє жителів Слов’янська були госпіталізовані до інфекційного відділення у місті Костянтинівка з підозрою на інфекцію, викликану вірусом COVID-19.

Біоматеріал відправлений для лабораторних досліджень до міста Київ. Їх результати очікуються у понеділок, 16 березня.

Наразі медичними працівниками здійснюються заходи щодо виявлення контактних осіб та їх ізоляції.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.