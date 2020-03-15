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15 березня 2020, 11:11 21

У Слов’янську дві підозри на коронавірус

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15 березня 2020, 11:11 21
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З підозрою на коронавірус госпіталізували двох місцевих жителів
З підозрою на коронавірус госпіталізували двох місцевих жителів

Про це пише RegioNews з посиланням на сайт Слов’янської міської ради.

Вчора, 14 березня, двоє жителів Слов’янська були госпіталізовані до інфекційного відділення у місті Костянтинівка з підозрою на інфекцію, викликану вірусом COVID-19.

Біоматеріал відправлений для лабораторних досліджень до міста Київ. Їх результати очікуються у понеділок, 16 березня.

Наразі медичними працівниками здійснюються заходи щодо виявлення контактних осіб та їх ізоляції.

Хроніку коронавірусу в Україні можна прочитати тут.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.


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