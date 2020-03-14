В регионах Украины назначат главных санитарных врачей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал Министерства охраны здоровья.
Заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уполномоченный Правительством назначать главных санитарных врачей в регионах.
Санитарные врачи будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.
Решение принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 14 марта.
"Такой шаг усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине. Это важный элемент реализации политики относительно предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий”, - заявил, представляя инициативу, Министр здравоохранения Украины Илья Емец.
Напомним, Украина обеспечит неотложную эвакуацию своих граждан из Италии. Украинцев в кратчайшие сроки эвакуируют из зоны вспышки COVID-19.
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