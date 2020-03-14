14:08  14 марта
В США введено чрезвычайное положение из-за коронавируса
14:44  14 марта
В МОЗ опровергли информацию относительно четвертого случая заболевания коронавирусом
15:00  14 марта
Кабмин: Украина обеспечит неотложную эвакуацию своих граждан из Италии
UA | RU
UA | RU
14 марта 2020, 15:24 5

В регионах Украины назначат главных санитарных врачей

Читайте також
українською мовою
14 марта 2020, 15:24 5
Читайте також українською мовою
Врачи будут отвечать за предотвращение, локализацию и ликвидацию вспышек инфекционных заболеваний и эпидемий на местах
Виктор Ляшко, фото из Facebook
Врачи будут отвечать за предотвращение, локализацию и ликвидацию вспышек инфекционных заболеваний и эпидемий на местах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал Министерства охраны здоровья.

Заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уполномоченный Правительством назначать главных санитарных врачей в регионах.

Санитарные врачи будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.

Решение принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 14 марта.

"Такой шаг усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине. Это важный элемент реализации политики относительно предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий”, - заявил, представляя инициативу, Министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Напомним, Украина обеспечит неотложную эвакуацию своих граждан из Италии. Украинцев в кратчайшие сроки эвакуируют из зоны вспышки COVID-19.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Коронавирус: когда и для кого соседние государства закрывают границы.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

Еще по теме Коронавирус в Украине: хроника (обновляется).


Коронавирус коронавірус
Кабмин: Украина обеспечит неотложную эвакуацию своих граждан из Италии
14 марта 2020, 15:00
В МОЗ опровергли информацию относительно четвертого случая заболевания коронавирусом
14 марта 2020, 14:44
В США введено чрезвычайное положение из-за коронавируса
14 марта 2020, 14:08
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
13 марта 2020, 23:36
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Последние Популярные
Андрей Смолий
Юрий Бутусов
Виктор Таран
Все блоги »
Фитнес-зал Lime: кому в Житомире карантин неписаный
13 марта 2020, 17:27
Женские бои в Харькове. Коронавирус и подруга губернатора мешают Светличной стать нардепом
13 марта 2020, 16:43
Все публикации »
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Ответы на вопросы о коронавирусе. Доктор Комаровский
12 марта 2020, 20:09
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »