В регионах Украины назначат главных санитарных врачей

Врачи будут отвечать за предотвращение, локализацию и ликвидацию вспышек инфекционных заболеваний и эпидемий на местах

Виктор Ляшко, фото из Facebook

Врачи будут отвечать за предотвращение, локализацию и ликвидацию вспышек инфекционных заболеваний и эпидемий на местах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграм-канал Министерства охраны здоровья.

Заместитель Министра здравоохранения Украины, Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уполномоченный Правительством назначать главных санитарных врачей в регионах.

Санитарные врачи будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.

Решение принято на внеочередном заседании Кабинета Министров Украины 14 марта.

"Такой шаг усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине. Это важный элемент реализации политики относительно предотвращения возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий”, - заявил, представляя инициативу, Министр здравоохранения Украины Илья Емец.

Напомним, Украина обеспечит неотложную эвакуацию своих граждан из Италии. Украинцев в кратчайшие сроки эвакуируют из зоны вспышки COVID-19.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели будет запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Коронавирус: когда и для кого соседние государства закрывают границы.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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