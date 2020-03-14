Украина закрывает пассажирское авиасообщение

Через пандемию коронавируса в мире Украина с 17 марта закрывает авиасообщение

Фото: аэропорт Львов

Через пандемию коронавируса в мире Украина с 17 марта закрывает авиасообщение

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил в эфире телеканала News One.

"Пассажирское сообщение с 00 часов 17 марта будет полностью ограничено", — заявил Разумков.

Часть наземных пунктов пропуска будет работать, чтобы украинские граждане имели возможность вернуться на территорию нашего государства.

На грузовые перевозки запрет не распространяется.

Напомним, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменяет некоторые рейсы из-за коронавируса и пересмотрела частоту внутренних авиарейсов

Ранее Wizz Air решил временно приостановить рейсы в Италию и Израиль из-за вспышки коронавируса.

Кроме того, в Черновцах приостановлено авиасообщение с итальянским Бергамо.

Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" и польская авиакомпания LOT временно отменяют рейсы из Запорожья.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, а пробное ВНО хотят перенести.

11 марта усиленный контроль введен на контрольно-пропускных пунктах на Донбассе из-за угрозы коронавируса.

Через 48 часов Украина закроет границу для всех граждан иностранных государств в зсвязи с угрозой распространения коронавируса.

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