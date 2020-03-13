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13 березня 2020, 17:22 9

Через коронавірус Чорнобиль закрили для відвідувачів

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13 березня 2020, 17:22 9
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У зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції Чорнобильська Атомна електростанція (ЧАЕС) до 3 квітня 2020 року обмежує ознайомлювальні візити громадян усіх країн на територію станції
Фото: flickr
У зв'язку із поширенням коронавірусної інфекції Чорнобильська Атомна електростанція (ЧАЕС) до 3 квітня 2020 року обмежує ознайомлювальні візити громадян усіх країн на територію станції

Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС, передає RegioNews.

Зазначається, що уже заброньовані візити будуть перенесені на інший період, або вони будуть скасовані, а кошти повернуті.

Також повідомляється, що адміністрація станції обмежує відрядження своїх працівників закордон та технічні візити іноземних спеціалістів на майданчик ЧАЕС.

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11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

З 11 березня посилений контроль введений на контрольно-пропускних пунктах на Донбасі через загрозу коронавірусу.

Через 48 годин Україна закриє кордон для всіх громадян іноземних держав у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу.


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