У Херсоні російський обстріл забрав життя 6-річної дитини
Російські терористи вбили ще одну дитину на Херсонщині
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Шестирічнарічна дівчинка, яка 3 грудня постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні.
"Медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими. Щирі співчуття рідним та близьким", – написав посадовець.
Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу зросла до шести. Серед них – трирічна дівчинка.
