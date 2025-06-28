На Тернопільщині внаслідок зіткнення двох мотоциклів загинула 17-річна дівчина
Дорожньо-транспортна пригода сталася близько ввечері 27 червня у селі Шманьківчики Чортківського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
За даними поліції, 34-річний водій мотоцикла в’їхав у мотоцикл Forte, яким керував 15-річний підліток. Унаслідок зіткнення загинула 17-річна пасажирка мотоцикла Forte. Обидва водії отримали тілесні ушкодження й були госпіталізовані.
У водіїв відібрано зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Нагадаємо, у Тернополі неповнолітній викрав авто і в'їхав у стовп.
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