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19 червня 2025, 10:59

У Тернополі велосипедист збив 70-річну жінку і втік: його розшукує поліція

19 червня 2025, 10:59
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фото: Національна поліція
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З переломом та іншими тілесними ушкодженнями до травмпункту бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала жительку Тернополя 1955 року народження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як повідомили у поліції, травми жінка отримала 18 червня близько 13:20 у дорожньо-транспортній пригоді. Велосипедист, рухаючись пішохідним тротуаром на бульварі Тараса Шевченка в напрямку вулиці Князя Острозького, допустив наїзд на пішохода. Після цього винуватець ДТП втік.

Правоохоронці встановлюють особу велосипедиста. За даним фактом відкрите провадження відповідно до частини 1 статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернополі водій Renault збив на пішохідному переході 50-річного чоловіка.

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