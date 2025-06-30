На пешеходном переходе в Тернополе водитель Mercedes-Benz сбил маму с ребенком и скрылся

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В субботу, 28 июня, около 16:40 на перекрестке улиц Котляревского и Елены Телиги водитель автомобиля Mercedes-Benz на нерегулируемом пешеходном переходе сбил маму с двухлетним ребенком, а затем скрылся.

Пострадавших бригада скорой помощи доставила в больницу.

Правоохранители оперативно установили местонахождение нарушителя. Им оказался 23-летний мужчина, севший за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Тернополе велосипедист сбил 70-летнюю женщину и скрылся.