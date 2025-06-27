На Тернопільщині п’яний водій скоїв ДТП і намагався за 1000 грн відкупитися від поліції

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Поліцейські встановили, що внаслідок зіткнення транспортних засобів ніхто не постраждав. Водій, який спровокував аварію, залишив місце пригоди. Правоохоронці оперативно встановили його місцезнаходження. Під час спілкування з чоловіком поліцейські виявили в нього явні ознаки алкогольного сп’яніння, що було доведено в результаті тесту.

Під час оформлення протоколу порушник намагався підкупити поліцейських - поклав у службовий автомобіль 1000 грн.

На водія все ж таки склали протокол. Тепер йому загрожує не лише штраф, а й позбавлення волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, на Тернопільщині чоловік, який перебував у розшуку, намагався за 5000 грн відкупитися від поліцейських.