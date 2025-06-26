На Тернопільщині в Дністрі потонув дідусь, який рятував онука
Черговий трагічний випадок на воді стався ввечері 24 червня на березі річки Дністер у Чортківському районі. Потопельником виявився мешканець Золотопотіцької громади
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.
За даними слідства, двоє місцевих жителів відпочивали на березі Дністра. Один із чоловіків прийшов з онуками. Діти купалися у водоймі, коли раптом один із хлопців почав тонути. Дідусь кинувся рятувати онука. Чоловік виштовхав дитину на мілину, але сам вибратися з річки не зміг.
Очевидці витягнули тіло 58-річного чоловіка. На жаль, реанімувати його не вдалося. Наразі правоохоронці розслідують нещасний випадок.
"Судово-медичний експерт підтвердив, що причина смерті — утоплення", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Озернянській громаді Тернопільського району чоловік переходив через річку Цебрівка, послизнувся та втопився.