На Тернопільщині в Дністрі потонув дідусь, який рятував онука

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Черговий трагічний випадок на воді стався ввечері 24 червня на березі річки Дністер у Чортківському районі. Потопельником виявився мешканець Золотопотіцької громади

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.

За даними слідства, двоє місцевих жителів відпочивали на березі Дністра. Один із чоловіків прийшов з онуками. Діти купалися у водоймі, коли раптом один із хлопців почав тонути. Дідусь кинувся рятувати онука. Чоловік виштовхав дитину на мілину, але сам вибратися з річки не зміг.

Очевидці витягнули тіло 58-річного чоловіка. На жаль, реанімувати його не вдалося. Наразі правоохоронці розслідують нещасний випадок.

"Судово-медичний експерт підтвердив, що причина смерті — утоплення", — йдеться в повідомленні.