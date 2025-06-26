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Очередной трагический случай на воде произошел вечером 24 июня на берегу реки Днестр в Чортковском районе. Утопленником оказался житель Золотопотицкой общины

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

По данным следствия, двое местных жителей отдыхали на берегу Днестра. Один из мужчин пришел с внуками. Дети купались в водоеме, когда вдруг один из ребят начал тонуть. Дедушка бросился спасать внука. Мужчина вытолкал ребенка на мель, но сам выбраться из реки не смог.

Очевидцы вытащили тело 58-летнего мужчины. К сожалению, реанимировать его не удалось. В настоящее время правоохранители расследуют несчастный случай.

"Судебно-медицинский эксперт подтвердил, что причина смерти - утопление", - говорится в сообщении.