На Франківщині мотоцикліст на смерть збив велосипедиста
Смертельна ДТП сталася 23 червня у місті Калуш. Велосипедист помер дорогою до лікарні
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Івано-Франківській області, передає RegioNews.
Попередньо відомо, що близько 15:40 мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом, який раптово повернув ліворуч із крайньої правої смуги руху.
"У результаті аварії, велосипедист, 1939 року народження, мешканець Калуша, від отриманих травм помер дорогою до лікарні", ― йдеться в повідомленні.
Мотоциклом керував житель Івано-Франківського району 1991 року народження. Його госпіталізували до медзакладу з травмами. Наразі триває слідство.
Нагадаємо, на Житомирщині водій на смерть збив жінку з велосипедом.
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