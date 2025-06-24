На Франківщині мотоцикліст на смерть збив велосипедиста

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Смертельна ДТП сталася 23 червня у місті Калуш. Велосипедист помер дорогою до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Івано-Франківській області, передає RegioNews.

Попередньо відомо, що близько 15:40 мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом, який раптово повернув ліворуч із крайньої правої смуги руху.

"У результаті аварії, велосипедист, 1939 року народження, мешканець Калуша, від отриманих травм помер дорогою до лікарні", ― йдеться в повідомленні.

Мотоциклом керував житель Івано-Франківського району 1991 року народження. Його госпіталізували до медзакладу з травмами. Наразі триває слідство.