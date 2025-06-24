Масштабна ДТП на Сумщині: внаслідок зіткнення 5 авто постраждали 6 людей
Автотроща з постраждалими сталася вранці неподалік від міста Тростянець Охтирського району. Внаслідок аварії постраждали шестеро осіб
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.
Попередньо, близько 08:30 на трасі неподалік від в’їзду до Тростянця зіштовхнулися одразу п’ять автомобілів.
"Внаслідок зіткнення шестеро людей отримали тілесні ушкодження", ― йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини масштабної ДТП.
Раніше на Сумщині водійка легковика врізалася в маршрутку з пасажирами. В аварії постраждали семеро людей.
У Черкасах скоєно наїзд на пішохода - 24-річну студенткуВсі новини »
24 червня 2025, 15:36Потрійна смертельна ДТП на Житомирщині: поліція з'ясовує обставини аварії
24 червня 2025, 13:08На Рівненщині під колесами автівки загинув велосипедист
24 червня 2025, 00:25
24 червня 2025
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
Існує маса випадків, коли місцеві органи влади приймали рішення, ігноруючи думку громадськості. Наприклад, що стосується шкіл і лікарень, які сьогодні масово закриваються особливо в сільській місцевос...
23 червня 2025
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова
Черговий скандал – фінансова махінація переполошила усі українські соцмережі
19 червня 2025
Хмари НАБУ і САП навколо Чернишова. Чи допоможуть очільнику МінЄда найвищі кумівські зв’язки
Антикорупційні органи дотягнулися до найближчого президентського оточення. Як відреагує Банкова – і чи не є такою реакцією раптове призначення незрозумілого генпрокурора
18 червня 2025
Можлива відставка Шмигаля. Чому саме зараз і хто замінить ексахметівського топменеджера
Чому традиційні чутки про зміну прем’єра саме зараз можуть бути цілком реальними
Небезпечні стихійні явища: сипноптики попередили українців про 25 червня
24 червня 2025, 19:17Росіяни скинули авіабомбу на Запорізьку область: постраждав цивільний
24 червня 2025, 18:50На Київщині врятували козеня, яке впало в колодязь
24 червня 2025, 18:50За $2,5 тис. військовослужбовець намагався організувати втечу СЗЧшників до Молдови
24 червня 2025, 18:50У Харкові окупанти атакували будинок депутата обласної ради, – ЗМІ
24 червня 2025, 18:32У Дніпрі 25 червня оголосили День траура через ракетний удар
24 червня 2025, 18:23Ймовірне звільнення Шмигаля: депутати вже готуються до позачергової сесії парламенту
24 червня 2025, 18:23У Дніпрі зросла кількість жертв ракетного удару: 15 загиблих і 174 поранених
24 червня 2025, 18:04У столиці викрили ділків, які "торгували інвалідністю"
24 червня 2025, 17:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Суди і протести: як у селах борються проти "оптимізації" лікарень і шкіл
(Не)довіра, публічність, відкритість. Три уроки, які мають винести українці з історії Назарія Гусакова