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24 червня 2025, 18:00

Масштабна ДТП на Сумщині: внаслідок зіткнення 5 авто постраждали 6 людей

24 червня 2025, 18:00
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фото: Нацполіція
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Автотроща з постраждалими сталася вранці неподалік від міста Тростянець Охтирського району. Внаслідок аварії постраждали шестеро осіб

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.

Попередньо, близько 08:30 на трасі неподалік від в’їзду до Тростянця зіштовхнулися одразу п’ять автомобілів.

"Внаслідок зіткнення шестеро людей отримали тілесні ушкодження", ― йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини масштабної ДТП.

Раніше на Сумщині водійка легковика врізалася в маршрутку з пасажирами. В аварії постраждали семеро людей.

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