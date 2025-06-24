Масштабна ДТП на Сумщині: внаслідок зіткнення 5 авто постраждали 6 людей

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Автотроща з постраждалими сталася вранці неподалік від міста Тростянець Охтирського району. Внаслідок аварії постраждали шестеро осіб

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Сумській області, передає RegioNews.

Попередньо, близько 08:30 на трасі неподалік від в’їзду до Тростянця зіштовхнулися одразу п’ять автомобілів.

"Внаслідок зіткнення шестеро людей отримали тілесні ушкодження", ― йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини масштабної ДТП.