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У Черкасах в лікарні померла дівчина, яку збив водій Mazda. Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру

Про це повідомляє поліція Черкаської області, передає Regionews.

Слідчі повідомили про підозру водію, який збив студентку в Черкасах. На жаль, попри зусилля лікарів дівчина від отриманих травм померла в лікарні.

Аварія сталась 14 червня близько 13:00, на бульварі Шевченка у місті Черкаси. Тоді 40-річний водій автомобіля Mazda CX-7 скоїв наїзд на 24-річну дівчину, яка переходила дорогу.

"Наразі слідчі поліції, під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілої", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині водій збив 68-річного чоловіка, який переходив дорогу з велосипедом. На жаль, потерпілий помер в лікарні.