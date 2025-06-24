З’їхала в кювет і протаранила паркан: на Львівщині 15-річна мотоциклістка ледь не вбила себе та однолітка
Аварія з постраждалими підлітками сталася ввечері 22 червня по вулиці Героїв України в селі Гійче Львівського району. Потерпілих госпіталізували
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.
За матеріалами слідства, близько 20:45 водійка мотоцикла Viper не впоралась із керуванням і з’їхала в кювет.
"Внаслідок ДТП мотоциклістка та її пасажир, мешканець району віком 15 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", — йдеться в повідомленні.
За кермом двоколісного перебувала 15-річна мешканка Львівщини. Тепер дівчині загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, у Сарненському районі Рівненської області внаслідок ДТП загинула 40-річна мотоциклістка. Жінка та її донька, 8-річна пасажирка, були без мотошоломів.