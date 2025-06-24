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24 червня 2025, 05:05

З’їхала в кювет і протаранила паркан: на Львівщині 15-річна мотоциклістка ледь не вбила себе та однолітка

24 червня 2025, 05:05
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фото: Нацполіція
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Аварія з постраждалими підлітками сталася ввечері 22 червня по вулиці Героїв України в селі Гійче Львівського району. Потерпілих госпіталізували

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Львівській області, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, близько 20:45 водійка мотоцикла Viper не впоралась із керуванням і з’їхала в кювет.

"Внаслідок ДТП мотоциклістка та її пасажир, мешканець району віком 15 років, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні", — йдеться в повідомленні.

За кермом двоколісного перебувала 15-річна мешканка Львівщини. Тепер дівчині загрожує обмеження волі на строк до трьох років. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, у Сарненському районі Рівненської області внаслідок ДТП загинула 40-річна мотоциклістка. Жінка та її донька, 8-річна пасажирка, були без мотошоломів.

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