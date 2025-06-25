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25 июня 2025, 09:05

В Тернополе фургон выехал на тротуар и сбил 5-летнего ребенка

25 июня 2025, 09:05
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фото: Нацполиция
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Вчера, 24 июня, на улице Максима Кривоноса в Тернополе автомобиль сбил маленького ребенка. Мальчика доставили в больницу

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 16:15 водитель фургона Ford Transit Connect двигался по пешеходному тротуару в направлении дороги и наехал на ребенка. Предварительно, пятилетний мальчик катался на беговеле. Рядом с ребенком были мама и дедушка. Водитель сразу вызвал полицию и "скорую".

"Пострадавшего бригада экстренной медицинской помощи с телесными повреждениями доставила в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители просят откликнуться свидетелей происшествия, а также водителей, чьи автомобили были оборудованы видеорегистраторами и могли зафиксировать момент аварии.

Напомним, во Львовской области 15-летняя мотоциклистка без прав устроила ДТП и едва не убила себя и сверстника.

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