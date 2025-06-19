У річці поблизу Львова тонув чоловік
Інцидент на воді стався у місті Городку Львівського району. Чоловіка врятували надзвичайники
Про це інформує пресцентр ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.
Виявилося, що в річці Верещиця почав тонути чоловік 1971 року народження. Надзвичайники витягнули потерпілого на берег та передали медикам.
"На щастя, усе завершилося без фатальних наслідків", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, днями на Житомирщині ледь не втопився 18-річний юнак, який хотів переплисти кар'єр.
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