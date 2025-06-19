У річці поблизу Львова тонув чоловік

фото: ДСНС України у Львівській області

Інцидент на воді стався у місті Городку Львівського району. Чоловіка врятували надзвичайники

Про це інформує пресцентр ДСНС України у Львівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що в річці Верещиця почав тонути чоловік 1971 року народження. Надзвичайники витягнули потерпілого на берег та передали медикам.

"На щастя, усе завершилося без фатальних наслідків", ― йдеться в повідомленні.