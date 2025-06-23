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23 червня 2025, 12:16

У Тернопільській області на річці зіткнулися човни, загинула одна людина

23 червня 2025, 12:16
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фото: Національна поліція
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Аварію з потерпілими на воді зареєстрували працівники Заліщицького відділення поліції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як з’ясувалось, 22 червня близько 23:00 моторний човен Daitona, на річці Серет у межах села Касперівці Чортківського району, у якому перебувало близько шести осіб, зіштовхнувся з іншим човном.

На момент аварії у ньому були батько та син. У результаті удару чоловіки попадали у воду. Місцевий житель 1968 року народження від отриманих травм загинув на місці події.

За даним фактом слідчі розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 276 (порушення правил безпеки руху водного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Тернопільській області нетверезий водій автомобіля ВАЗ злетів з дороги і перекинувся.

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