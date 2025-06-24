Трагедия на Тернопольщине: мужчина переходил через реку, поскользнулся и утонул

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Трагический несчастный случай произошел 21 июня в Озернянской общине Тернопольского района. Тело погибшего обнаружила его сожительница

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Тернопольской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, мужчина пытался перейти кладку через реку Цебровка, но поскользнулся и упал. Водоем стал для пенсионера роковым. Прибывшие по вызову врачи констатировали смерть 73-летнего мужчины.

По словам односельчан, погибший злоупотреблял спиртным. В настоящее время правоохранители расследуют несчастный случай.

"Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза", - говорится в сообщении.