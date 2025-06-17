На Тернопільщині чоловік позичив у знайомої ноутбук і продав його

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До поліції звернулася 19-річна жителька Тернополя із заявою про шахрайські дії з боку знайомого

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Дівчина повідомила, що дала у тимчасове користування свій ноутбук 21-річному товаришу. Спершу той запевняв, що пристрій здав на діагностику, але згодом з’ясувалось, що зловмисник продав його.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, виправних робіт, або пробаційного нагляду на строк до трьох років, або обмеження волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Тернополі затримали 56-річного злодія, який викрав відеокарту за 37 тисяч гривень.