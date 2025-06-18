В Тернополе несовершеннолетний угнал авто и въехал в столб

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

В полицию поступило сообщение от жителя областного центра о том, что у него угнали автомобиль. Транспортное средство он оставил на ночь у дома, а утром он скрылся.

Правоохранители обнаружили автомобиль на одной из улиц областного центра в поврежденном состоянии. Как выяснилось, автомобиль угнал 16-летний житель Тернополя. Покатавшись на чужой машине, он хотел ее вернуть, но по дороге попал в ДТП — въехал в столб. После этого скрылся.

Теперь горе-водителю грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в Тернопольской области водитель Toyota сбил пенсионерку и скрылся.