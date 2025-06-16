13:09  16 червня
На Вінниччині чоловік одружився на тещі, щоб виїхати за кордон
11:28  16 червня
Киянка отримала понад 100 рецептів на метадон, обманюючи лікарів
08:00  16 червня
У ЗСУ порахували втрати російської армії за тиждень
UA | RU
UA | RU
16 червня 2025, 21:02

На Тернопільщині автоцистерна перекинулася після зіткнення з Mercedes Sprinter: є постраждалі

16 червня 2025, 21:02
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

У Тернопільському районі 16 червня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з участю вантажної автоцистерни та мікроавтобуса

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Аварія трапилася поблизу села Великі Бірки близько 12 години 30 хвилин. Про інцидент до Служби порятунку повідомили очевидці. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС.

ДТП за участю автоцистерни на Тернопільщині. Фото: ДСНС.

За попередніми даними, на автодорозі сталося зіткнення мікроавтобуса марки Mercedes Sprinter з автоцистерною. Унаслідок удару цистерну перекинуло, що створило ризик займання через можливий витік пального. Окрім цього, водія мікроавтобуса затиснуло пошкодженими частинами транспортного засобу.

Рятувальники негайно розпочали аварійно-рятувальні роботи. За допомогою гідравлічного інструменту постраждалого вдалося деблокувати та передати медикам. Паралельно фахівці провели заходи для усунення загрози займання та ліквідації наслідків ДТП.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Стан потерпілого наразі уточнюється.

Раніше повідомлялося про смертельне ДТП у Франції: серед загиблих троє українців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Тернопільська область цистерна водій ДСНС постраждалі
На Чернігівщині з озера дістали тіло 44-річної жінки: що відомо
16 червня 2025, 20:20
До Тернополя евакуювали 23 дітей з інвалідністю з Херсонщини
16 червня 2025, 19:44
На Харківщині підірвався автомобіль рятувальників
16 червня 2025, 19:32
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
Увіірвався в балаклаві та бризнув газом в очі фармацевту: харків'янина судили за розбій в аптеці
16 червня 2025, 21:17
У Білій Церкві рятувальники звільнили хлопчика з пастки на дитячому майданчику
16 червня 2025, 21:14
На Чернігівщині з озера дістали тіло 44-річної жінки: що відомо
16 червня 2025, 20:20
НАБУ готується оголосили про підозру Чернишову - депутат
16 червня 2025, 20:19
Синоптик розповіла, де завтра очікуються дощі з грозами
16 червня 2025, 19:50
До Тернополя евакуювали 23 дітей з інвалідністю з Херсонщини
16 червня 2025, 19:44
На Харківщині підірвався автомобіль рятувальників
16 червня 2025, 19:32
На Закарпатті пройшли Всеукраїнські змагання з БпЛА
16 червня 2025, 19:05
Телеведуча Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність першої дитини
16 червня 2025, 19:00
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »