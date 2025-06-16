фото: ДСНС

У Тернопільському районі 16 червня сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода з участю вантажної автоцистерни та мікроавтобуса

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Аварія трапилася поблизу села Великі Бірки близько 12 години 30 хвилин. Про інцидент до Служби порятунку повідомили очевидці. На місце події оперативно прибули підрозділи ДСНС.

ДТП за участю автоцистерни на Тернопільщині. Фото: ДСНС.

За попередніми даними, на автодорозі сталося зіткнення мікроавтобуса марки Mercedes Sprinter з автоцистерною. Унаслідок удару цистерну перекинуло, що створило ризик займання через можливий витік пального. Окрім цього, водія мікроавтобуса затиснуло пошкодженими частинами транспортного засобу.

Рятувальники негайно розпочали аварійно-рятувальні роботи. За допомогою гідравлічного інструменту постраждалого вдалося деблокувати та передати медикам. Паралельно фахівці провели заходи для усунення загрози займання та ліквідації наслідків ДТП.

Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Стан потерпілого наразі уточнюється.

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