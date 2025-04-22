Житель Тернополя може сісти на 10 років за пограбування магазину

фото: Національна поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від продавчині мережевого магазину про те, що невідома особа викрала товар з торгового закладу.

За її словами, відвідувач заховав засоби гігієни й намагався пронести їх повз касу. Жінка намагалася його зупинити, проте він її відштовхнув і втік.

Правоохоронці оперативно виявили злочинця. Ним виявився раніше неодноразово судимий 40-річний житель Тернополя. Правоохоронці оголосили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині жінка обікрала брата-військовослужбовця.