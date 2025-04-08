11:15  08 квітня
На Херсонщині з річки дістали тіло жінки
10:44  08 квітня
Холод і сніг у квітні: на горі Піп Іван 15° морозу
09:59  08 квітня
На Київщині жінка палила траву, а загорівся сусідський сарай
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2025, 13:35

На Тернопільщині жінка обікрала брата-військовослужбовця

08 квітня 2025, 13:35
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

До співробітників відділення поліції №1 міста Ланівці звернувся військовослужбовець із заявою про шахрайство

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зі слів чоловіка, після отриманого важкого поранення побратими передали його речі рідній сестрі. Серед них – особисті документи та банківська картка. Разом з бойовими та виплатами, отриманими за поранення, на банківському гаманці чоловіка було майже 500 тисяч гривень. Довіряючи родичці, військовослужбовець повідомив їй пін-код та попросив знімати гроші і відкладати йому на протез. Коли ж справа дійшла до повернення - жінка заявила, що коштів немає.

Правоохоронці оголосили зловмисниці підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий водій спричинив аварію: поліцейські його затримали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Тернопільська область шахрайство гроші
Жителю Тернопільщини загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконний обіг зброї та боєприпасів
07 квітня 2025, 17:35
Вимагав 8200 доларів за документи на оренду ставка: поліцейські затримали жителя Тернопільщини
07 квітня 2025, 15:05
Жителю Тернополя загрожує до 4 років позбавлення волі за хабар поліцейському
07 квітня 2025, 13:55
Всі новини »
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Експосадовець вимагав "відкат" від підприємця, який займається технікою для бойових підрозділів
08 квітня 2025, 14:40
Вічний недобуд чи майбутній трофей: які кораблі насправді "будує" РФ у Криму і що з ними не так
08 квітня 2025, 14:30
Бондаренко залишив посаду секретаря Київради
08 квітня 2025, 14:20
Підтримка від Бельгії: Україна отримала допомогу на 2,2 млрд євро
08 квітня 2025, 14:18
Майже 2 мільйони збитків: у Житомирі чоловік крав пальне з підприємства
08 квітня 2025, 13:59
Окупанти продовжують атакувати цивільних у Вовчанську: поранено чоловіка
08 квітня 2025, 13:13
Застрелив військового і планував вбивство Синєгубова: зловмисник постане перед судом
08 квітня 2025, 12:57
В Одесі судитимуть двох утриманців слідчого ізолятора за вимагання грошей в іншого ув’язненого
08 квітня 2025, 12:53
$6000 за лекції: віцепрем'єрка Свириденко задекларувала рекордні гонорари
08 квітня 2025, 12:29
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі публікації »
Ігор Луценко
Сергій Фурса
Валерій Чалий
Всі блоги »