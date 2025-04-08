На Тернопільщині жінка обікрала брата-військовослужбовця

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Зі слів чоловіка, після отриманого важкого поранення побратими передали його речі рідній сестрі. Серед них – особисті документи та банківська картка. Разом з бойовими та виплатами, отриманими за поранення, на банківському гаманці чоловіка було майже 500 тисяч гривень. Довіряючи родичці, військовослужбовець повідомив їй пін-код та попросив знімати гроші і відкладати йому на протез. Коли ж справа дійшла до повернення - жінка заявила, що коштів немає.



Правоохоронці оголосили зловмисниці підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий водій спричинив аварію: поліцейські його затримали.