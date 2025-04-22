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Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Немовля доправили до лікарні, де його обстежили. Наразі загрози його життю немає.

Поліцейські провели комплекс заходів та встановили особу породіллі. Нею виявилася 19-річна місцева жителька. З нею проводяться слідчі дії.

Як з’ясувалося, напередодні дівчина повернулася з-за кордону. На медичному обліку вона не перебувала, народила дитину вдома, загорнула її в ковдру і потім винесла на вулицю.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 135 (залишення в небезпеці) КК України. Дівчині загрожує до 3 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Дніпропетровщині голову благодійної організації засудили через смерть дитини. Йому призначили 4 роки тюрми.