Житель Тернополя может сесть на 10 лет за ограбление магазина
Полицейские Тернополя задержали подозреваемого в ограблении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
К сотрудникам Тернопольского районного управления полиции поступило сообщение от продавца сетевого магазина о том, что неизвестный похитил товар из торгового заведения.
По ее словам, посетитель спрятал средства гигиены и пытался пронести их мимо кассы. Женщина пыталась его остановить, однако он ее оттолкнул и скрылся.
Правоохранители оперативно обнаружили преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Тернополя.
Напомним, в Тернопольской области женщина обворовала брата-военнослужащего.
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