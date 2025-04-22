Житель Тернополя может сесть на 10 лет за ограбление магазина

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

К сотрудникам Тернопольского районного управления полиции поступило сообщение от продавца сетевого магазина о том, что неизвестный похитил товар из торгового заведения.

По ее словам, посетитель спрятал средства гигиены и пытался пронести их мимо кассы. Женщина пыталась его остановить, однако он ее оттолкнул и скрылся.

Правоохранители оперативно обнаружили преступника. Им оказался ранее неоднократно судимый 40-летний житель Тернополя.

Напомним, в Тернопольской области женщина обворовала брата-военнослужащего.