На Тернопільщині чоловік загинув під вантажівкою під час ремонту
Нещасний випадок стався у місті Кременець. Водій загинув під час розвантаження автомобіля
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Під час розвантаження вантажівки заклинило кузов. Водій, взявши підручний інструмент, заліз під кузов, аби відремонтувати його, і в цей час частина з вантажем впала на нього. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці розпочато кримінальне провадження.
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