На Тернопільщині 6-річний хлопчик вибіг на дорогу і потрапив під колеса авто
З переломом ноги та іншими тілесними ушкодженнями до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги привезла шестирічного хлопчика
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася в одному із сіл Копичинецької міської громади 8 квітня близько 14:30. За даними правоохоронців, місцевий житель, керуючи автомобілем Geely, збив дитину.
Потерпілого госпіталізували до лікарні, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий водій спричинив аварію: поліцейські його затримали.
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