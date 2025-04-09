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09 квітня 2025, 12:06

На Тернопільщині 6-річний хлопчик вибіг на дорогу і потрапив під колеса авто

09 квітня 2025, 12:06
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фото: Національна поліція
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З переломом ноги та іншими тілесними ушкодженнями до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги привезла шестирічного хлопчика

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в одному із сіл Копичинецької міської громади 8 квітня близько 14:30. За даними правоохоронців, місцевий житель, керуючи автомобілем Geely, збив дитину.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Тернопільщині нетверезий водій спричинив аварію: поліцейські його затримали.

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