На Тернопільщині нетверезий водій спричинив аварію: поліцейські його затримали

фото: Національна поліція

Двоє жителів Тернопільської області потрапили до травматологічного відділення в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 7 квітня на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Про травмованих на спецлінію поліції повідомили лікарі швидкої. За попередньою інформацією, 36-річний чоловік, керуючи автомобілем Ford Focus, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя. Як наслідок - він та його пасажир отримали травми.

Пізніше з’ясувалось, що водій сів за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує штраф.

Нагадаємо, на Тернопільщині сталася смертельна ДТП: зіткнулися дві вантажівки та бус.