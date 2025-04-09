На Тернопільщині сталася масштабна пожежа на складі
Пожежа виникла 7 квітня близько 21:30 в селі Горошова Чортківського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Горіла господарська будівля. На місці працювали шестеро рятувальників, були залучені дві одиниці спецтехніки.
Вогнем була знищена господарська будівля на площі 450 кв. метрів.
Нагадаємо, 4 квітня на Прикарпатті сталася пожежа на комбінаті. В складській будівлі горіла покрівля.
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Три роки за ґратами: у Харкові засудили ухилянта
09 квітня 2025, 00:15Дніпро під атакою безпілотниками: кількість постраждалих збільшилась
08 квітня 2025, 23:40Це шкодить мирним зусиллям: США у ООН розкритикували удар РФ по Кривому Рогу
08 квітня 2025, 23:35Харків знову під атакою: в місті пролунало близько 15 вибухів
08 квітня 2025, 23:10У Дніпрі пролунали вибухи: в місті спалахнула пожежа
08 квітня 2025, 22:55Авіація ЗСУ знищила російський військовий комплекс на Курщині
08 квітня 2025, 22:05У Харкові пролунали вибухи: росіяни атакують місто дронами
08 квітня 2025, 21:40Росіяни атакували Дніпропетровщину з КАБ: в ОВА показали наслідки
08 квітня 2025, 21:25Водій рейсового автобусу намагався провезти контрабанду на понад мільйон
08 квітня 2025, 21:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі блоги »