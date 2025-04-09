Пішов на риболовлю та зник безвісти: на Тернопільщині виявили тіло чоловіка
На ставку в селі Федьківці Кременецького району виявили тіло пенсіонера, який 5 квітня пішов на риболовлю, однак додому не повернувся
Про це інформує пресслужба Національної поліції в Тернопільській області, передає RegioNews.
За матеріалами справи, 6 квітня до правоохоронців звернулися родичі 77-річного мешканця селища Вишнівець. Рідні повідомили про зникнення чоловіка. Поліцейські та рятувальники знайшли тіло рибалки у водоймі. Попередньо, правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті. Слідчі з'ясовують усі обставини трагедії.
"Причину смерті встановить судово-медична експертиза", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині у ставку виявили тіло чоловіка. Загиблого дістали водолази.
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