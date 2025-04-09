В Тернопольской области 6-летний мальчик выбежал на дорогу и попал под колеса авто
С переломом ноги и другими телесными повреждениями в медучреждение бригада экстренной медицинской помощи привезла шестилетнего мальчика
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в одном из сел Копычинецкого городского общества 8 апреля около 14:30. По данным правоохранителей, местный житель, управляя автомобилем Geely, сбил ребенка.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, а у водителя взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Продолжается следствие в соответствии с частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Тернопольской области нетрезвый водитель вызвал аварию: полицейские его задержали.
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